Falcao Ankaragücü maçında ilk 11'de oynamak istiyor
Radamel Falcao, A.Gücü karşılaşması öncesi Fatih Terim'le görüşerek ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. Ancak tecrübeli hocanın riske girmeyeceği ve Kolombiyalı yıldızı 45 dakika oynatacağı belirlendi.
Radamel Falcao, A.Gücü karşılaşması öncesi Fatih Terim'le görüşerek ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. Ancak tecrübeli hocanın riske girmeyeceği ve Kolombiyalı yıldızı 45 dakika oynatacağı belirlendi.
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