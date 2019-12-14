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Falcao Ankaragücü maçında ilk 11'de oynamak istiyor

Radamel Falcao, A.Gücü karşılaşması öncesi 'le görüşerek ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. Ancak tecrübeli hocanın riske girmeyeceği ve Kolombiyalı yıldızı 45 dakika oynatacağı belirlendi.

Falcao: 11’de oynarım | Terim: Bu riske giremem
Radamel Falcao, A.Gücü karşılaşması öncesi Fatih Terim'le görüşerek ilk 11'de oynamak istediğini söyledi. Ancak tecrübeli hocanın riske girmeyeceği ve Kolombiyalı yıldızı 45 dakika oynatacağı belirlendi.

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