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'dan sert çıkış! 'Örtülü ödenek' paylaşımları için dava açıyor...

Bordo-Mavililer, “, hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, kimileri gibi değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır” açıklamasını yaptı.

Trabzon’dan sert çıkış
Trabzon son dönemde sosyal medyada artan, "Örtülü ödenekten para alındı" paylaşımları üzerine hukuki girişimlerde bulunma kararı aldı. Kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, aralarında 3 gazetecinin de bulunduğu 83 kişi için suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

HAKKANİYETİN PEŞİNDEYİZ
Açıklamada, "Trabzonspor hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, kimileri gibi 1 günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır" denildi.

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Bordo-Mavili kulüp açıklamasına, "Bu iftiralarla Trabzon ve Trabzonspor isminin lekelenmesine izin vermeyeceğiz"

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