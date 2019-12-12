Trabzon son dönemde sosyal medyada artan, "Örtülü ödenekten para alındı" paylaşımları üzerine hukuki girişimlerde bulunma kararı aldı. Kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, aralarında 3 gazetecinin de bulunduğu 83 kişi için suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
HAKKANİYETİN PEŞİNDEYİZ
Açıklamada, "Trabzonspor hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, kimileri gibi 1 günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır" denildi.
ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Bordo-Mavili kulüp açıklamasına, "Bu iftiralarla Trabzon ve Trabzonspor isminin lekelenmesine izin vermeyeceğiz"
HAKKANİYETİN PEŞİNDEYİZ
Açıklamada, "Trabzonspor hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, kimileri gibi 1 günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır" denildi.
ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Bordo-Mavili kulüp açıklamasına, "Bu iftiralarla Trabzon ve Trabzonspor isminin lekelenmesine izin vermeyeceğiz"
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