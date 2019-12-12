Trabzon son dönemde sosyal medyada artan, "Örtülü ödenekten para alındı" paylaşımları üzerine hukuki girişimlerde bulunma kararı aldı. Kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, aralarında 3 gazetecinin de bulunduğu 83 kişi için suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



HAKKANİYETİN PEŞİNDEYİZ

Açıklamada, "Trabzonspor hiçbir şart altında illegal işlerin ortağı olmamış, doğruluk ve hakkaniyetin peşini bırakmamış, kimileri gibi 1 günde değiştirilen yönetmeliklerle kurtarılmamıştır" denildi.



ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

B ordo-Mavili kulüp açıklamasına, "Bu iftiralarla Trabzon ve Trabzonspor isminin lekelenmesine izin vermeyeceğiz"



