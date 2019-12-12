Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zorlu Basel deplasmanı öncesinde konuştu... Tecrübeli hoca, "Şartlar ne olursa olsun asla teslim olan bir takım olmayacağız. Karakterimizle bağdaşan bir durum değil" dedi.
Trabzonspor St. Jakob-Park Stadı'nda yaptığı idmanla Basel maçı hazırlıklarını tamamladı.
FIRTINA'NIN VEDA MAÇI!
Trabzon bugün Avrupa Ligi'nde son maçına çıkıyor. Fırtına yedek ağırlıklı kadroyla Basel ile karşılaşacak.
HEDEF AVRUPA'DA 51. GALİBİYET
Trabzonspor, Avrupa'da 135. maçına çıkacak... Fırtına'nın 50 galibiyeti va
Trabzonspor St. Jakob-Park Stadı'nda yaptığı idmanla Basel maçı hazırlıklarını tamamladı.
FIRTINA'NIN VEDA MAÇI!
Trabzon bugün Avrupa Ligi'nde son maçına çıkıyor. Fırtına yedek ağırlıklı kadroyla Basel ile karşılaşacak.
HEDEF AVRUPA'DA 51. GALİBİYET
Trabzonspor, Avrupa'da 135. maçına çıkacak... Fırtına'nın 50 galibiyeti va
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