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: Ne olursa olsun teslim olmayacağız

, Basel deplasmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Karaman, , Basel karşısında terlerinin son damlasına kadar savaşacaklarını söyledi.

Ne olursa olsun teslim olmayacağız
, zorlu Basel deplasmanı öncesinde konuştu... Tecrübeli hoca, "Şartlar ne olursa olsun asla teslim olan bir takım olmayacağız. Karakterimizle bağdaşan bir durum değil" dedi.



spor St. Jakob-Park Stadı'nda yaptığı idmanla Basel maçı hazırlıklarını tamamladı.

FIRTINA'NIN VEDA MAÇI!
Trabzon bugün Avrupa Ligi'nde son maçına çıkıyor. Fırtına yedek ağırlıklı kadroyla Basel ile karşılaşacak.

HEDEF AVRUPA'DA 51. GALİBİYET
Trabzonspor, Avrupa'da 135. maçına çıkacak... Fırtına'nın 50 galibiyeti va

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