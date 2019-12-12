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'den bir örnek davranış daha! Annesinin sözünden çıkmadı...

Yokluk içinde yetişen , annesi 'in sözünden çıkmadı. Yaptığı yardımlarla lı çocukların yüzünde gülücükler açtıran Özil, yine örnek bir davranışa imza attı.



Takvim geçtiğimiz günlerde Gülizar Özil'in, oğlu Mesut Özil'e yazdığı mektubu yayınladı. Milyonları duygulandıran mektupta şu ifadeler vardı: "Mesut, unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyada misafirsiniz. Allah size bir yetenek verdi ama bunu sadece kendinize bakmanız için vermedi. Servetini muhtaç insanlarla paylaşmazsan, benim oğlum değilsin."

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