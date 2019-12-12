geçtiğimiz günlerde'in, oğlu'e yazdığı mektubuyayınladı. Milyonları duygulandıranmektupta şu ifadeler vardı: "Mesut,unutma hayatta hepimiz gibi bu dünyadamisafirsiniz. Allah size bir yetenek verdiama bunu sadece kendinize bakmanıziçin vermedi. Servetini muhtaç insanlarlapaylaşmazsan,benim oğlumdeğilsin."