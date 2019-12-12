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’ye mobil otel!

 Futbol Takımı için özel olarak tasarlanan Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD otobüs, yapılan tören ile kulübe teslim edildi. 3.7 metre dış yüksekliği ve 12,3 metre uzunluğu olan otobüsü Başkan çok beğendi.

Fenerbahçe’ye mobil otel!
Fenerbahçe Futbol Takımı için özel olarak tasarlanan Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD otobüs, yapılan tören ile kulübe teslim edildi. Spor Kulübü'nün karayolu resmi ulaşım sponsoru Gürsel Turizm'in Mercedes-Benz Türk ile yaptığı iş birliği sonucu, otobüs takımın konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde üretildi. Kontağı ilk çeviren ise Başkan oldu.



Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Otobüsü teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ürettik" dedi.




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