Fenerbahçe’ye mobil otel!

Fenerbahçe Futbol Takımı için özel olarak tasarlanan Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD otobüs, yapılan tören ile kulübe teslim edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün karayolu resmi ulaşım sponsoru Gürsel Turizm'in Mercedes-Benz Türk ile yaptığı iş birliği sonucu, otobüs takımın konforunu ve güvenliğini en üst düzeyde sağlayacak şekilde üretildi. Kontağı ilk çeviren ise Başkan Ali Koç oldu.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Otobüsü teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ürettik" dedi.
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Otobüsü teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak ürettik" dedi.
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