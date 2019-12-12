Atiba görüşme odasına

Beşiktaş Yönetimi'nin performansından çok memnun olduğu Atiba ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor. Beşiktaş Yönetimi'nin performansından çok memnun olduğu Atiba ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.