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Atiba görüşme odasına

Beşiktaş Yönetimi'nin performansından çok memnun olduğu Atiba ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.

Atiba görüşme odasına
Beşiktaş Yönetimi'nin performansından çok memnun olduğu Atiba ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.

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