Atiba görüşme odasına Beşiktaş Yönetimi'nin performansından çok memnun olduğu Atiba ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin performansından çok memnun olduğu Atiba ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Kanadalı oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor. TÜM MANŞETLER