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spor ’ye bugün gidiyor

spor  'nde Basel ile oynayacağı son karşılaşma için bugün saat 10.30'da Trabzon'dan özel bir uçakla 'nin Zürih kentine gidecek. Takımın kafilesinde çok sayıda genç futbolcu yer alacak.

Trabzonspor İsviçre’ye bugün gidiyor
Trabzonspor 'nde Basel ile oynayacağı son karşılaşma için bugün saat 10.30'da 'dan özel bir uçakla 'nin Zürih kentine gidecek. Takımın kafilesinde çok sayıda genç futbolcu yer alacak.

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