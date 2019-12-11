Trabzonspor İsviçre’ye bugün gidiyor

Trabzonspor UEFAAvrupa Ligi'nde Basel ile oynayacağı son karşılaşma için bugün saat 10.30'da Trabzon'dan özel bir uçakla İsviçre'nin Zürih kentine gidecek. Takımın kafilesinde çok sayıda genç futbolcu yer alacak.
TrabzonsporUEFAAvrupa Ligi'nde Basel ile oynayacağı son karşılaşma için bugün saat 10.30'da Trabzon'dan özel bir uçakla İsviçre'nin Zürih kentine gidecek. Takımın kafilesinde çok sayıda genç futbolcu yer alacak.
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