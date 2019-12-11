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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 21:49

Paris Saint-Germain () - | İLK 11'LER BELLİ OLDU

A Grubu son maçında temsilcimiz , 'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

A Grubu son maçında temsilcimiz , 'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç saati ile 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

PARİS SAİNT-GERMAİN (PSG) - GALATASARAY | CANLI

PSG LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ
A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.

Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

İLK 11'LER
PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor

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