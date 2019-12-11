Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 6. ve son maçları oynandı. Kupanın son sahibi Liverpool, Salzburg deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerek son 16'ya kaldı. Liverpool'un gollerini Keita ile Salah kaydetti. Gruptaki diğer maçta ise Napoli evinde Genk'i 4-0 yenerek Devler Ligi'nde bir üst tura yükseldi.
BEŞİKTAŞ PAOK'U YENDİ 3. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 98-83 yendi. Kartal gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Teksüt Bandırma ise B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'a 83-72 kaybetti.
CLUJ-CELTIC MAÇI HALİS ÖZKAHYA'NIN
FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev... Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak CFL Cluj-Celtic maçını yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan üstlenecek.
KORKMAZ AMELİYAT OLDU
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da top koşturan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu. Kupa maçında sakatlanan genç futbolcu, 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.
SON 11 YILIN EN İYİ SİVAS'I
Lider Sivasspor Süper Lig'de olduğu son 11 sezonunun en iyi performansını sergiliyor. Ligde 14 maç sonunda 30 puanla 1. sırada bulunan Yiğidolar 2007- 2008 sezonunda 31 puan toplamıştı.
BERNA GÖZBAŞI UMUTLU
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Üst seviyede mücadele ettik. Su alan gemiyi kurtarmaya başladık" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ PAOK'U YENDİ 3. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında evinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 98-83 yendi. Kartal gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Teksüt Bandırma ise B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda Hapoel Bank Yahav'a 83-72 kaybetti.
CLUJ-CELTIC MAÇI HALİS ÖZKAHYA'NIN
FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev... Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak CFL Cluj-Celtic maçını yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan üstlenecek.
KORKMAZ AMELİYAT OLDU
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da top koşturan Nurettin Korkmaz ameliyat oldu. Kupa maçında sakatlanan genç futbolcu, 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.
SON 11 YILIN EN İYİ SİVAS'I
Lider Sivasspor Süper Lig'de olduğu son 11 sezonunun en iyi performansını sergiliyor. Ligde 14 maç sonunda 30 puanla 1. sırada bulunan Yiğidolar 2007- 2008 sezonunda 31 puan toplamıştı.
BERNA GÖZBAŞI UMUTLU
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Üst seviyede mücadele ettik. Su alan gemiyi kurtarmaya başladık" ifadesini kullandı.
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