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Müjde!.. Melo geri dönüyor!

G.Saray tarihine damga vurmuş isimlerden biri olan geri dönüyor!.. Sambacı, Sarı-Kırmızılı kulübün davetlisi olarak A.Gücü . 'ya büyük sevgi gösterisinde bulunması bekleniyor.

Müjde!.. Melo geri dönüyor!
G.Saray tarihine damga vurmuş isimlerden biri olan Felipe Melo geri dönüyor!.. Sambacı, Sarı-Kırmızılı kulübün davetlisi olarak A.Gücü . Taraftarların Melo'ya büyük sevgi gösterisinde bulunması bekleniyor.

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