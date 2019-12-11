Müjde!.. Melo geri dönüyor!

G.Saray tarihine damga vurmuş isimlerden biri olan Felipe Melo geri dönüyor!.. Sambacı, Sarı-Kırmızılı kulübün davetlisi olarak A.Gücü maçını izleyecek. Taraftarların Melo'ya büyük sevgi gösterisinde bulunması bekleniyor. G.Saray tarihine damga vurmuş isimlerden biri olan Felipe Melo geri dönüyor!.. Sambacı, Sarı-Kırmızılı kulübün davetlisi olarak A.Gücü maçını izleyecek. Taraftarların Melo'ya büyük sevgi gösterisinde bulunması bekleniyor.
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