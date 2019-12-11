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: kulübü iyi yönetmiş

eski yönetim kurulu üyesi , “Fenerbahçe’yi yönetmek kolay değil uzun yıllar iyi başkanlık yapıyormuş. Bunu gördüm” dedi.

Yıldırım kulübü iyi yönetmiş
Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi sports dijitale adlı YouTube sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Metin Şen, "Genel anlamda takımın gidişatından memnunum. Gidişat iyi takım ve camia içerisinde bir dayanışma olduğu sürece tribünlerin desteğiyle şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi. Eski başkan 'dan da bahseden Şen, "'yi yönetmek cidden kolay değil. Aziz Yıldırım uzun yıllar iyi başkanlık yapıyormuş bunu gördüm. Bunu da itiraf etmem gerekir. Bana göre Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası. Kulüp holding seviyesinin çok üzerine çıkmış" ifadesini kullandı.

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