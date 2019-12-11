haftaların en flaş takımı olandevre arası transfer dönemindeforması giyen milli futbolcukadrosuna katmak istiyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göreyönetimin ocak ayındaki ara transfer döneminde ilk tercihihinin bu futbolcu olacağı yönünde.Milli futbolcuyu kadroya katma konusunda istekli olanyönetimi,ile temas kurarak İç Anadolu ekibineveyaarasından bir ismi kiralık olarak teklif etmeyi planlıyor. Yönetimiçin en kısa sürede harekete geçmek istiyor çünkü bu oyuncude ilgi alanında.Ancakiçin bir miktar da para isteyeceği, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen bunda direceteği de ifade ediliyor. Önümüzdekihafta son derece kritik.Emre Kılınç sadece kalitesi ile değil istikrarlı performansıyla da tercih sebebi.