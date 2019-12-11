Son haftaların en flaş takımı olan Beşiktaş devre arası transfer döneminde Sivasspor forması giyen milli futbolcu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetimin ocak ayındaki ara transfer döneminde ilk tercihihinin bu futbolcu olacağı yönünde.
BEŞİKTAŞ LİSTE SUNACAK
Milli futbolcuyu kadroya katma konusunda istekli olan Beşiktaş yönetimi, Demir Grup Sivasspor ile temas kurarak İç Anadolu ekibine Lens, Boyd, Oğuzhan veya Güven Yalçın arasından bir ismi kiralık olarak teklif etmeyi planlıyor. Yönetim Emre için en kısa sürede harekete geçmek istiyor çünkü bu oyuncu Fenerbahçe'nin de ilgi alanında.
Ancak Sivasspor'un Emre Kılınç için bir miktar da para isteyeceği, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen bunda direceteği de ifade ediliyor. Önümüzdeki 2 hafta son derece kritik.
İSTİKRAR ABİDESİ
Emre Kılınç sadece kalitesi ile değil istikrarlı performansıyla da tercih sebebi.
BEŞİKTAŞ LİSTE SUNACAK
Milli futbolcuyu kadroya katma konusunda istekli olan Beşiktaş yönetimi, Demir Grup Sivasspor ile temas kurarak İç Anadolu ekibine Lens, Boyd, Oğuzhan veya Güven Yalçın arasından bir ismi kiralık olarak teklif etmeyi planlıyor. Yönetim Emre için en kısa sürede harekete geçmek istiyor çünkü bu oyuncu Fenerbahçe'nin de ilgi alanında.
Ancak Sivasspor'un Emre Kılınç için bir miktar da para isteyeceği, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olmasına rağmen bunda direceteği de ifade ediliyor. Önümüzdeki 2 hafta son derece kritik.
İSTİKRAR ABİDESİ
Emre Kılınç sadece kalitesi ile değil istikrarlı performansıyla da tercih sebebi.
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