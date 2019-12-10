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'da stoper hedefi !

Sezon başı G.Birliği'nden Roma'ya giden ancak İtalya'da forma şansı bulamayan , 'ın radarında... Luyindama'nın yerine stoper arayan Sarı- Kırmızılılar'ın kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

Stoper hedefi Mert Çetin!
Sezon başı G.Birliği'nden Roma'ya giden ancak İtalya'da forma şansı bulamayan Mert Çetin, Galatasaray'ın radarında... Luyindama'nın yerine stoper arayan Sarı- Kırmızılılar'ın kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

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