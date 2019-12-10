Sezon başı G.Birliği'nden Roma'ya giden ancak İtalya'da forma şansı bulamayan Mert Çetin, Galatasaray'ın radarında... Luyindama'nın yerine stoper arayan Sarı- Kırmızılılar'ın kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
Sezon başı G.Birliği'nden Roma'ya giden ancak İtalya'da forma şansı bulamayan MertÇetin, Galatasaray'ın radarında... Luyindama'nın yerine stoper arayan Sarı- Kırmızılılar'ın kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.