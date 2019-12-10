Beşiktaş, Avrupa'nın en hızlı yükselen takımı oldu... Siyah-Beyazlılar'ın başarısına Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'da yer alan ekiplerden hiçbiri ulaşamadı. Ligde 6. hafta sonunda 5 puanla 16. sırada bulunan Kartal son 8 haftada hızlı bir yükselişe geçerek ikinci oldu ve 14 sıra çıktı.
BARCELONA 8 BASAMAK ÇIKTI
Söz konusu liglerde yer alan takımlardan Dortmund 6. haftada 8. sıradayken 14. hafta sonunda ancak 3.'lüğe çıktı. Tottenham 14. sıradan 6. sıraya kadar yükseldi. Barcelona 8. sıradan liderliğe yükseldi ve 8 sıra çıkmış oldu.
UMUT 2 MAÇTA 5.4 MİLYON KAZANDIRDI
Beşiktaş'ın yılda 2 milyon TL ödediği Umut Nayir kriti k 2 maçta attığı 3 golle kulübe 5.4 milyon TL kazandırdı.
Umut Nayir takımın kurtarıcısı oldu. Yılda 2 milyon TL alan golcü yıldız G.Saray ve Kasımpaşa maçlarında toplam 3 gol atarak kulübe TFF'den 5.4 milyon TL kazandırdı. Beşiktaş bu 2 maçı Umut'un golleriyle kazandı. Böylece Umut 2 maçtaki performansıyla hem yıllık ücretini karşıladı hem de kulübe gelir sağladı.
64 DAKİKADA 1 GOL KAYDETTİ
Umut 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligin en iyisi oldu. Umut 7 maçta 257 dakika forma giydi.
ÇEBİ DÖNEMİ KAYIP YOK!
Çebi'nin başkanlığında Kartal hiç puan kaybetmedi.
Beşiktaş Ahmet Nur Çebi döneminde ligde puan kaybetmedi. Kartal yeni başkanla ligde oynadığı G.Saray, Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrıldı.
N'KOUDOU SEFERBERLİĞİ
Sakatlığı nedeniyle K.Paşa maçında oynayamayan N'Koudou'nun F.Bahçe maçına yetiştirilmesi için çabalar sürüyor. Avcı Fransız oyuncu hakkında sık sık bilgi alıyor.
BARCELONA 8 BASAMAK ÇIKTI
Söz konusu liglerde yer alan takımlardan Dortmund 6. haftada 8. sıradayken 14. hafta sonunda ancak 3.'lüğe çıktı. Tottenham 14. sıradan 6. sıraya kadar yükseldi. Barcelona 8. sıradan liderliğe yükseldi ve 8 sıra çıkmış oldu.
UMUT 2 MAÇTA 5.4 MİLYON KAZANDIRDI
Beşiktaş'ın yılda 2 milyon TL ödediği Umut Nayir kriti k 2 maçta attığı 3 golle kulübe 5.4 milyon TL kazandırdı.
Umut Nayir takımın kurtarıcısı oldu. Yılda 2 milyon TL alan golcü yıldız G.Saray ve Kasımpaşa maçlarında toplam 3 gol atarak kulübe TFF'den 5.4 milyon TL kazandırdı. Beşiktaş bu 2 maçı Umut'un golleriyle kazandı. Böylece Umut 2 maçtaki performansıyla hem yıllık ücretini karşıladı hem de kulübe gelir sağladı.
64 DAKİKADA 1 GOL KAYDETTİ
Umut 64 dakikada 1 gol atarak bu anlamda ligin en iyisi oldu. Umut 7 maçta 257 dakika forma giydi.
ÇEBİ DÖNEMİ KAYIP YOK!
Çebi'nin başkanlığında Kartal hiç puan kaybetmedi.
Beşiktaş Ahmet Nur Çebi döneminde ligde puan kaybetmedi. Kartal yeni başkanla ligde oynadığı G.Saray, Antalya, Denizli, Konya, Kayseri ve Kasımpaşa maçlarından galibiyetle ayrıldı.
N'KOUDOU SEFERBERLİĞİ
Sakatlığı nedeniyle K.Paşa maçında oynayamayan N'Koudou'nun F.Bahçe maçına yetiştirilmesi için çabalar sürüyor. Avcı Fransız oyuncu hakkında sık sık bilgi alıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.