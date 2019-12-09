Fenerbahçe'nin formda isimlerinden Garry Rodrigues, G.Birliği maçında da etkili olmasına karşın istediği golleri bir türlü atamıyor. Bu durumun Rodrigues'de strese neden olduğu belirtiliyor. Ancak hem Yanal hem de takım arkadaşları iyi oyunundan dolayı Rodrigues'e fazlasıyla destek veriyor.
- Spor
- 09.12.2019
- Gazete
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