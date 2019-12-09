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’in tek eksiği gol

'nin formda isimlerinden , G.Birliği maçında da etkili olmasına karşın istediği golleri bir türlü atamıyor. Bu durumun Rodrigues'de strese neden olduğu belirtiliyor. Ancak hem Yanal hem de takım arkadaşları iyi oyunundan dolayı Rodrigues'e fazlasıyla destek veriyor.

Rodrigues’in tek eksiği gol
Fenerbahçe'nin formda isimlerinden Garry Rodrigues, G.Birliği maçında da etkili olmasına karşın istediği golleri bir türlü atamıyor. Bu durumun Rodrigues'de strese neden olduğu belirtiliyor. Ancak hem Yanal hem de takım arkadaşları iyi oyunundan dolayı Rodrigues'e fazlasıyla destek veriyor.

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