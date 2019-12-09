Galatasaray'da PSG maçının startı verildi Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) ile çarşamba günü PSG ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Alanya maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

G.Saray PSG ile çarşamba günü PSG ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Alanya maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.



ADEM BÜYÜK'ÜN MR'I ÇEKİLECEK

A lanyaspor maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Adem Büyük'ün durumu bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak. TÜM MANŞETLER