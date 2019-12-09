Galatasaray'da PSG maçının startı verildi

G.Saray PSG ile çarşamba günü PSG ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Alanya maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.
ADEM BÜYÜK'ÜN MR'I ÇEKİLECEK
Alanyaspor maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Adem Büyük'ün durumu bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
ADEM BÜYÜK'ÜN MR'I ÇEKİLECEK
Alanyaspor maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Adem Büyük'ün durumu bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.
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