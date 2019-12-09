E czacıbaşı sonunu getiremedi. Temsilcimiz Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi Imoco Volley'e 3-1 yenildi ve 2. oldu. Takımımız başa baş geçen ilk seti 25-22 önde kapatmayı başardı. Ancak Imoco Volley diğer setleri 25-14, 25-19 ve 25-21 önde kapatarak şampiyon oldu. Temsilcimiz ikincilikle yetindi.



ECZACI SONUNU GETİREMEDİ

Güçlü İtalyan ekibi Imoco Volley önünde ilk seti kazanan Eczacıbaşı sonraki setleri kaybedince şampiyonada ikincilik kürsüsünde yer aldı.



VAKIFBANK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank İtalyan ekibi Igor Gorgonzola'yı 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.