GÖKHAN

ASİSTLE

asımpaşa

'ta son haftaların en başarılı isimlerinden biri olan'in yükselişi devam ediyor...önünde çok güzel bir vuruşla ağları havalandıran tecrübeli futbolcu bu sezon'de 2. golüne ulaştı.de asist yapankatkıda bulundu. Yıldız oyuncuböylece'nın5 büyük ligi dikkatealındığında en çok gol katkısıyapan oyuncusu oldu.önündefırtınası esti... İlk yarıda'e çok güzel bir servisyapan tecrübeli yıldız, ikinci yarıdada'e adeta "" dedi. Maçı 2 asistle tamamlayantaraftarlardançok büyük övgü aldı.