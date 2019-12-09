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farkı! Ligin en çok gol katkısı yapan savunma oyuncusu oldu

ağlarını havalandıran Caner 2 gol, 5 asiste ulaştı... Yıldız oyuncu böylece ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu.

Caner Erkin farkı
Beşiktaş'ta son haftaların en başarılı isimlerinden biri olan Caner Erkin'in yükselişi devam ediyor... Kasımpaşa önünde çok güzel bir vuruşla ağları havalandıran tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 2. golüne ulaştı.

MÜTHİŞ İSTATİSTİK
5 de asist yapan Caner 7 gole katkıda bulundu. Yıldız oyuncu böylece Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu.



GÖKHAN GÖNÜL İKİ ASİSTLE YILDIZLAŞTI
Kasımpaşa önünde Gökhan Gönül fırtınası esti... İlk yarıda Caner'e çok güzel bir servis yapan tecrübeli yıldız, ikinci yarıda da Umut Nayir'e adeta "al da at" dedi. Maçı 2 asistle tamamlayan Gökhan Gönül taraftarlardan çok büyük övgü aldı.

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