Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa maçını kazanarak çok önemli bir virajı kayıpsız döndüklerini söyledi. İşte Avcı'nın maç sonu açıklamaları: "Rakip 10 kişi kalınca belki değişiklikler yaşadık ama hiç vazgeçmedik ve sonunda kazandık"
BÜYÜK TAKIM BÖYLE BİR ŞEY
"Tüm oyuncularım maçı kazanmayı istedi. Büyük takım reaksiyonu böyle bir şey. Taraftarımızın sesi maç boyunca hep daha çok çıktı, bizleri hiç yalnız bırakmadılar"
BİZİ BAŞKA YERLERE TAŞIR
"Son dakikada kazanmak çok önemli, son dakika golleri seni başka bir yere taşıyor. Bu sonuç bizi devre arasına başka şekilde taşıyacak. Önemli bir virajı geçtik"
TRANSFER SORUN DEĞİL...
"Mevcut kadroyla en iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Transfer yapmasak da sorun değil. Önemli olan kulübümüz"
BEŞİKTAŞ İLK KEZ GERİDEN GELDİ!
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta geriden gelip 3 puanı hanesine yazdırdı...
Kasımpaşa'yı yenen Beşiktaş, bu sezon ilki başardı! Siyah- Beyazlılar, bu sezon 6. kez bir maçta geriye düştü ve ilk kez kazanmayı başardı. Kartal daha önce oynadığı karşılaşmalarda geriye düştüğü 5 maçta 2 beraberlik alırken 3 kez mağlubiyet yaşamıştı.
36'LIK ATIBA REKOR KIRDI
Atiba K.Paşa maçında rakip yarı alanda 66 isabetli pasla, sezon rekoru kırdı.
KALE VE SAVUNMA AÇIK VERDİ
Beşiktaş savunması ve kalesi dün iyi giden istatistiği bitirdi... Son 7 haftada kalesinde 2 gol gören Siyah- Beyazlılar dün gece Kasımpaşa'ya engel olamadı. Beşiktaş kalecisi Karius ve savunma oyuncularının daha önceki haftalardaki iyi performansı arandı.
QUARESMA'YA SEVGİ SELİ
Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcularını bağrına bastı
Beşiktaş'tan sezon başında ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma, dün eski takımına rakip oldu. Maç öncesi Siyah- Beyazlı taraftarlar eski futbolcularını tribüne çağırırak sevgi gösterisinde bulundu.
AVRUPA'NIN EN İYİ 4. SERİSİ
Kasımpaşa'yı yenerek 6'da 6 yapan Beşiktaş, Sivasspor'la beraber Avrupa'nın en iyi 4. galibiyet serisine sahip durumda.
BÜYÜK TAKIM BÖYLE BİR ŞEY
"Tüm oyuncularım maçı kazanmayı istedi. Büyük takım reaksiyonu böyle bir şey. Taraftarımızın sesi maç boyunca hep daha çok çıktı, bizleri hiç yalnız bırakmadılar"
BİZİ BAŞKA YERLERE TAŞIR
"Son dakikada kazanmak çok önemli, son dakika golleri seni başka bir yere taşıyor. Bu sonuç bizi devre arasına başka şekilde taşıyacak. Önemli bir virajı geçtik"
TRANSFER SORUN DEĞİL...
"Mevcut kadroyla en iyisini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Transfer yapmasak da sorun değil. Önemli olan kulübümüz"
BEŞİKTAŞ İLK KEZ GERİDEN GELDİ!
Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta geriden gelip 3 puanı hanesine yazdırdı...
Kasımpaşa'yı yenen Beşiktaş, bu sezon ilki başardı! Siyah- Beyazlılar, bu sezon 6. kez bir maçta geriye düştü ve ilk kez kazanmayı başardı. Kartal daha önce oynadığı karşılaşmalarda geriye düştüğü 5 maçta 2 beraberlik alırken 3 kez mağlubiyet yaşamıştı.
36'LIK ATIBA REKOR KIRDI
Atiba K.Paşa maçında rakip yarı alanda 66 isabetli pasla, sezon rekoru kırdı.
KALE VE SAVUNMA AÇIK VERDİ
Beşiktaş savunması ve kalesi dün iyi giden istatistiği bitirdi... Son 7 haftada kalesinde 2 gol gören Siyah- Beyazlılar dün gece Kasımpaşa'ya engel olamadı. Beşiktaş kalecisi Karius ve savunma oyuncularının daha önceki haftalardaki iyi performansı arandı.
QUARESMA'YA SEVGİ SELİ
Beşiktaşlı taraftarlar, eski futbolcularını bağrına bastı
Beşiktaş'tan sezon başında ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma, dün eski takımına rakip oldu. Maç öncesi Siyah- Beyazlı taraftarlar eski futbolcularını tribüne çağırırak sevgi gösterisinde bulundu.
AVRUPA'NIN EN İYİ 4. SERİSİ
Kasımpaşa'yı yenerek 6'da 6 yapan Beşiktaş, Sivasspor'la beraber Avrupa'nın en iyi 4. galibiyet serisine sahip durumda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.