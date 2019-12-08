Vedat Muriç: Kadıköy’de ağrı kalmıyor G.Birliği maçında attığı iki golle yıldızlaşan Vedat Muric, taraftarın coşkusunun kendisine her şeyi unutturduğunu belirterek "Sahaya çıktığımda ne bileğimdeki sakatlık ne de ağrılar aklıma geliyor. İçimde sadece oynama arzusu oluyor" dedi. Vedat son 5 gün takımla çalışamadığını da belirtti.

G.Birliği maçında attığı iki golle yıldızlaşan Vedat Muric, taraftarın coşkusunun kendisine her şeyi unutturduğunu belirterek "Sahaya çıktığımda ne bileğimdeki sakatlık ne de ağrılar aklıma geliyor. İçimde sadece oynama arzusu oluyor" dedi. Vedat son 5 gün takımla çalışamadığını da belirtti. TÜM MANŞETLER