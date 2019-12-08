Ünal Karaman: Antalya maçı 3 puandan fazlası

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.
HAFİFE ALAMAYIZ
KARAMAN, "Galatasaray maçının kolay geçeceği yönünde algı yapıldı. Ancak ne kadar zor geçtiğini gördük. Maçlar sahada kazanılıyor. Onun için hiçbir maçı hafife alamayız. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Zirve yarışında artık hata yapma lüksümüz yok. Antalyaspor karşılaşması bizim için 3 puandan fazlası" ifadelerini kullandı.
EKUBAN'DAN GOL ŞOV
Trabzon, Antalya maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Caleb Ekuban idmanda attığı gollerle teknik heyetten alkış aldı.
PARMAK GÖREVE!
Sosa kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Onun boşluğunu Abdülkadir Parmak dolduracak.
BÜTÇESİ 20 MİLYON
Devre arası transfer döneminde FFP kriterlerine uyması geren Trabzon transfere 20 milyon lira ayıracak.
TRABZON MORAL DEPOLADI
Üç gündür Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, kritik karşılaşma öncesinde moral depolamış oldu.
HAFİFE ALAMAYIZ
KARAMAN, "Galatasaray maçının kolay geçeceği yönünde algı yapıldı. Ancak ne kadar zor geçtiğini gördük. Maçlar sahada kazanılıyor. Onun için hiçbir maçı hafife alamayız. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, "Zirve yarışında artık hata yapma lüksümüz yok. Antalyaspor karşılaşması bizim için 3 puandan fazlası" ifadelerini kullandı.
EKUBAN'DAN GOL ŞOV
Trabzon, Antalya maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Caleb Ekuban idmanda attığı gollerle teknik heyetten alkış aldı.
PARMAK GÖREVE!
Sosa kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Onun boşluğunu Abdülkadir Parmak dolduracak.
BÜTÇESİ 20 MİLYON
Devre arası transfer döneminde FFP kriterlerine uyması geren Trabzon transfere 20 milyon lira ayıracak.
TRABZON MORAL DEPOLADI
Üç gündür Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, kritik karşılaşma öncesinde moral depolamış oldu.
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