Ünal Karaman: Antalya maçı 3 puandan fazlası

rabzonspor

EKUBAN'DAN

MİLYON

Teknik Direktörümaçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı."Galatasaray maçının kolay geçeceği yönünde algı yapıldı.Maçlar sahada kazanılıyor. Onun için hiçbir maçı hafife alamayız. Sonuna kadar mücadele etmeliyiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, "karşılaşması bizim için 3 puandan fazlası" ifadelerini kullandı.Trabzon, Antalya maçının hazırlıklarını dün tamamladı. Caleb Ekuban idmanda attığı gollerle teknik heyetten alkış aldı.kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Onun boşluğunu Abdülkadir Parmak dolduracak.arası transfer döneminde FFP kriterlerine uyması geren Trabzon transfere 20 milyon lira ayıracak.Üç gündür Antalya'da kamp yapan Trabzonspor, kritik karşılaşma öncesinde moral depolamış oldu.