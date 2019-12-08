Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.







İLK 11'LER

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Hafez, İlhan, Heint, Hajradinovic, Khalili, Quaresma, Mustafa Pektemek

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

İki takımın eksikleri Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi yapılan son idmanda yer almayan Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

Kasımpaşa'da ise Jorge Fernandes ve Aytaş kara kart cezaları, Pavelka ise sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.