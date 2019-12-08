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  • 08.12.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 18:58

- | CANLI ANLATIM

Spor Toto 'in 14. hafta mücadelesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda , deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI ANLATIM

Spor Toto 'in 14. hafta mücadelesinde , deplasmanına konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayan mücadeleyi yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.



İLK 11'LER
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Sadiku, Ben Youssef, Hafez, İlhan, Heint, Hajradinovic, Khalili, Quaresma, Mustafa Pektemek
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

İki takımın eksikleri Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi yapılan son idmanda yer almayan Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

Kasımpaşa'da ise Jorge Fernandes ve Aytaş kara kart cezaları, Pavelka ise sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

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