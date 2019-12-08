Eczacıbaşı kupa için sahada Novara’yı 3-2 yenen Eczacıbaşı bugün İtalyan Imoco ile Dünya şma piyonluğu için oynayacak. İşte Takvim Gazetesi’nin 8 Aralık 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, İtalyan ekibi Novara'yı 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Temsilcimiz bugün 15.00'te Imoco ile final oynayacak. Diğer temsilcimiz Vakıfbank ise İtalyan rakibi Imoco Voley'e 3-2 yenildi. Vakıfbank, Novara ile 3.'lük maçı oynayacak.





DENİZLİ-BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir bugün deplasmanda Denizli ile karşılaşacak. Maç saat 16.30'da. Konyaspor ise saat 14.00'te Gaziantep'i ağırlayacak.



GÖZBAŞI İLE YENİDEN

K ayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa getirildi. Gözbaşı, "Takımımız ligin sonunda olmasaydı başkanlığı bana bırakmazlardı" dedi.



ÇUKUROVA ACIMADI

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 82-76 mağlup etti.



KRUSE ALMAN BASININDA

Takımın asist kralı olmasın karşın ilk golünü önceki gece G.Birliği'ne atan Kruse, Alman basınına konu oldu. Kruse için, "Şanssızlığını kırmayı başardı" denildi.



