Beşiktaş'ta N’Koudou şoku

Beşiktaş'ta üzücü gelişme... Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncusu N'Koudou'nun kupada oynanan Erzincanspor maçı sonrasında çekilen MR'ında kas zorlanması tespit edildi. Bu gelişme sonrasında Fransız oyuncunun en az 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
HEDEF F.BAHÇE MAÇI
Kasımpaşa ve Yeni Malatya maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek olan N'Koudou'nun Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için doktorlar çaba harcayacak.
HEDEF F.BAHÇE MAÇI
Kasımpaşa ve Yeni Malatya maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek olan N'Koudou'nun Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için doktorlar çaba harcayacak.
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