Antalyaspor - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu

Antalyaspor – Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Bordo mavili rakibi karşısında ligde bugüne kadar 8 galibiyet alan Antalyaspor, maçı kazanmayı hedefliyor. Peki, Antalyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin, Campi, Kamil, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth

Antalyaspor'un ilk 11'i: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan

Antalyaspor, bugün karşılaşacağı Trabzonspor ile ligde 47'nci maçını oynayacak. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet kazanamayan Antalyaspor, Trabzonspor maçında galibiyet peşinde. Peki, Antalyaspor – Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ BİLGİLERİ

Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Siezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı Takvim.com.tr'de olacak.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 47. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Antalyaspor Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililerin 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti var. 11 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Karadeniz ekibinin attığı 84 gol karşılık, kırmızı beyazlılar ise 44 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 1 YENİLGİ ALDI

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 kez yenildi. Trabzonspor, dış sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve MKE Ankaragücü 3-0 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu.