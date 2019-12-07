Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçında Zanka'yı kulübeye çekti. Yanal, Zanka'nın yerine Sadık Çiftpınar'a bu sezon ilk kez ligde 11'de şans verdi.
- Spor
- 07.12.2019
- Gazete
Yanal’dan 11’de Sadık sürprizi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçında Zanka'yı kulübeye çekti. Yanal, Zanka'nın yerine Sadık Çiftpınar'a bu sezon ilk kez ligde 11'de şans verdi.
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