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Yanal’dan 11’de Sadık sürprizi

, maçında 'yı kulübeye çekti. Yanal, Zanka'nın yerine 'a bu sezon ilk kez ligde 11'de şans verdi.

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