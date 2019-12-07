Fenerbahçe seriye bağladı

THY Euroleague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko normal süresi 88-88 biten maçta sahasında Alba Berlin'i 107-102 yendi ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. Kanarya maçta ilk devreyi 41-24 önde kapatırken, son 4. çeyrekte Alman ekibi maça denge getirdi ve karşılaşma uzadı. Kanarya, uzatmalardaki etkili oyunu ile maçı koparmayı bildi.
- Spor
- 07.12.2019
- Gazete
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