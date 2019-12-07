Bugünkü
Takvim

Fenerbahçe seriye bağladı

THY Euroleague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko normal süresi 88-88 biten maçta sahasında Alba Berlin'i 107-102 yendi ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. Kanarya maçta ilk devreyi 41-24 önde kapatırken, son 4. çeyrekte Alman ekibi maça denge getirdi ve karşılaşma uzadı. Kanarya, uzatmalardaki etkili oyunu ile maçı koparmayı bildi.

Fenerbahçe seriye bağladı
THY Euroleague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko normal süresi 88-88 biten maçta sahasında Alba Berlin'i 107-102 yendi ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. Kanarya maçta ilk devreyi 41-24 önde kapatırken, son 4. çeyrekte Alman ekibi maça denge getirdi ve karşılaşma uzadı. Kanarya, uzatmalardaki etkili oyunu ile maçı koparmayı bildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe seriye bağladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri