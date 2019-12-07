Fenerbahçe seriye bağladı THY Euroleague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko normal süresi 88-88 biten maçta sahasında Alba Berlin'i 107-102 yendi ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. Kanarya maçta ilk devreyi 41-24 önde kapatırken, son 4. çeyrekte Alman ekibi maça denge getirdi ve karşılaşma uzadı. Kanarya, uzatmalardaki etkili oyunu ile maçı koparmayı bildi.

THY Euroleague'in 12. hafta maçında Fenerbahçe Beko normal süresi 88-88 biten maçta sahasında Alba Berlin'i 107-102 yendi ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. Kanarya maçta ilk devreyi 41-24 önde kapatırken, son 4. çeyrekte Alman ekibi maça denge getirdi ve karşılaşma uzadı. Kanarya, uzatmalardaki etkili oyunu ile maçı koparmayı bildi. TÜM MANŞETLER