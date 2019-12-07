Eskişehir Ümraniye’yi üçledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) TFF 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Eskişehirspor sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi. İşte haberin detayları ve 7 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

TFF 1. Lig'de 14. haftanın açılış maçında Eskişehirspor sahasında Ümraniyespor'u 3-1 yendi. Es- Es'in gollerini Emre Güral (2) ve Sedika kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise Serkan'dan geldi.



TANDOĞAN ALTAY'DA

TFF 1. Lig ekibi Altay, teknik direktör Ali Tandoğan'la sözleşme imzaladı. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Tandoğan, "Altay gibi büyük bir camiaya gelmekten büyük onur duyuyorum" dedi.



BORCU 331 MİLYON LİRA

K ayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Sarı-Kırmızılı kulübün 2020 yılı mayıs ayına kadar yapılacak ödemeler dahil toplam borcunun 331 milyon lira olduğunu söyledi.



PEREIRA EVERTON'A

E verton'da Teknik Direktör Marco Silva'nın görevine son verildi. Adaylar arasında eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da ismi geçiyor.



