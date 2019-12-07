Alexander Sörloht: En doğru yerdeyim

Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloht önemli açıklamalar yaptı. Norveçli forvet, "Trabzonspor'a gelmemde iki sebep var. İlki Süper Lig zor ve rekabeti yüksek bir lig olması. Diğeri de Trabzonspor'un hep zirveye oynaması. Cyrstal Palace düşmemeye oynayan bir kulüptü. Doğru zamanda doğru yerdeyim" dedi. Babasının gelmesinde kendisine destek olduğunu belirten Sörloth, "Ünal Karaman çok iyi bir hoca. Gördüğüm en ateşli atmosfer de burda. Türkiye'deki futbol tarzı bana göre. Mücadele çok önemli ve bunu seviyorum" ifadesini kullandı.
NOVAK BANA KULÜBÜ ANLATTI
Sörloth Trabzonspor'a gelmeden önce kulüple ilgili bilgileri Novak'tan aldığı ve kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.
NOVAK BANA KULÜBÜ ANLATTI
Sörloth Trabzonspor'a gelmeden önce kulüple ilgili bilgileri Novak'tan aldığı ve kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.
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