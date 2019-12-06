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2. plandaydı ben de rotasyon yaptım

Tuzla Teknik Direktörü , zaferini ’e yorumladı: “Önümüzde önemli bir lig maçı var. Bu yüzden 4- 5 oyuncumu dinlendirdim!”

Galatasaray 2. plandaydı
G.Saray deplasmanında çok önemli bir galibiyet elde eden Tuzlaspor'a büyük övgü var... TAKVİM'e açıklamalar yapan teknik direktör Gürses Kılıç 2-0'lık skoru yorumladı.



RÖVANŞA TAM KADRO ÇIKARLAR
Ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini söyleyen Kılıç, "Hafta sonu önemli bir maçımız var. Bu yüzden 4-5 futbolcumu dinlendirdim. Galatasaray rövanşa tam kadro çıkacaktır" dedi.

ARADA BÜYÜK UÇURUM VAR
, "G.Saray eksik kadroyla çıktı" yorumu için "2. yarı tüm yıldızlar oyuna girdi. İki takım arasında uçurum vardı" ifadesini kullandı.


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