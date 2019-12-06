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Teknik Direktörü : Caner bizimle devam etmeli

Teknik Direktörü , kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, sözleşmesi bitecek olan Caner’in kalmasını istediğini söyledi.

Avcı: Caner bizimle devam etmeli
Kupada 3-0 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Avcı, "Skor iyi ama oyunu çok beğendiğimiz söylenemez. Parça parça oyun beni çok tatmin etmedi" dedi.



, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in kendileriyle devam etmesini arzu ettiğini söyleyerek oyuncusuna mesaj verdi.

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