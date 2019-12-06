Kupada Erzincan'ı 3-0 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Avcı, "Skor iyi ama oyunu çok beğendiğimiz söylenemez. Parça parça oyun beni çok tatmin etmedi" dedi.
Abdullah Avcı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in kendileriyle devam etmesini arzu ettiğini söyleyerek oyuncusuna mesaj verdi.
Abdullah Avcı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'in kendileriyle devam etmesini arzu ettiğini söyleyerek oyuncusuna mesaj verdi.
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