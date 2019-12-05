Cimbom'da büyük fiyasko… Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilerek son 16'ya kalma adına şansını zora soktu. Kötü gidişe engel olamadı.
SON SÖZ UMUT'TAN
İlk yarısı golsüz biten maçta 53. dakikada Sadık, aşırtma bir vuruşla Tuzlaspor'u 1-0 öne geçirdi. 90'da sahne alan Umut, skoru 2-0 yaparak fişi çekti.
MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ
G.Saray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası G.Saray taraftarı sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını açtı. "Bunun adı rezillik. Bu kadar da olmaz", "Sorumlular hesap vermeli!" şeklinde yorumlar yapıldı.
16'LIK EMİN 11'DE
G.Saray'da 16 yaşındaki Emin Can, Tuzlaspor maçına 11'de başladı. Emin G.Saray'da ilk kez A Takım formasını giydi.
SON SÖZ UMUT'TAN
İlk yarısı golsüz biten maçta 53. dakikada Sadık, aşırtma bir vuruşla Tuzlaspor'u 1-0 öne geçirdi. 90'da sahne alan Umut, skoru 2-0 yaparak fişi çekti.
MAÇ SONUNDA BÜYÜK TEPKİ
G.Saray'ın Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası G.Saray taraftarı sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını açtı. "Bunun adı rezillik. Bu kadar da olmaz", "Sorumlular hesap vermeli!" şeklinde yorumlar yapıldı.
16'LIK EMİN 11'DE
G.Saray'da 16 yaşındaki Emin Can, Tuzlaspor maçına 11'de başladı. Emin G.Saray'da ilk kez A Takım formasını giydi.
BİR AN ÖNCE BİTSİN DEDİLER
Fatih Terim, Tuzla yenilgisi sonrası oyuncularını sert bir dille eleştirdi.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzla maçı sonrası, "Emin Can dışında diğerleri bir an önce bitsin dedi. Şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim" diye konuştu.
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