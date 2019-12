16'LIK

büyük fiyasko…Sarı-Kırmızılılar,Ziraat TürkiyeKupası 5. tur ilkmaçında sahasındayenilerekson 16'yakalma adına şansınızora soktu. Kötügidişe engel olamadı.yarısı golsüz biten maçta 53. dakikada Sadık, aşırtma bir vuruşla Tuzlaspor'u 1-0 öne geçirdi. 90'da sahne alan Umut, skoru 2-0 yaparak fişi çekti.Tuzlaspor'a yenilmesi sonrası G.Saray taraftarı sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarlar isyan bayrağını açtı.şeklinde yorumlar yapıldı.G.Saray'da 16 yaşındaki Emin Can , Tuzlaspor maçına 11'de başladı. Emin G.Saray'da ilk kez A Takım formasını giydi.



BİR AN ÖNCE BİTSİN DEDİLER

Fatih Terim, Tuzla yenilgisi sonrası oyuncularını sert bir dille eleştirdi.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzla maçı sonrası, "Emin Can dışında diğerleri bir an önce bitsin dedi. Şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim" diye konuştu.