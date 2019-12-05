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'ın listesindeki için ilk görüşme yapılacak

’ın golcü inde ilk sırada yer alan için gelecek hafta ilk görüşme yapılacak. Yönetimin bu oyuncu için resmi teklifi yapacağı öğrenildi.

Sporar için görüşme zamanı
Beşiktaş'ta Sporar için ilk adım gelecek hafta atılacak. Bir süredir Slovenyalı oyuncu için nabız yoklayan Siyah-Beyazlı yönetimin hem Sparta Bratislava hem de futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olması Beşiktaş'ın de elini güçlendiriyor. Yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın bu transferi bizzat üstlendiği ortaya çıktı. Yönetimin bu oyuncunun sözleşmesi biteceği için 'ya 300 bin Euro'luk sembolik bir rakam ödemeyi düşündüğü ve transferi devre arasında gerçekleştirmek istediği öğrenildi.

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