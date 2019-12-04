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’la Başkan görüşecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'la sadece Comolli'nin değil Başkan Koç'un da görüşeceği öğrenildi. Başkan , Ozan'ın takımda kalmasını çok istiyor.

Ozan Tufan’la Başkan görüşecek
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan'la sadece Comolli'nin değil Başkan Koç'un da görüşeceği öğrenildi. Başkan , Ozan'ın takımda kalmasını çok istiyor.

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