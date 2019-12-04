Ozan Tufan’la Başkan görüşecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan'la sadece Comolli'nin değil Başkan Koç'un da görüşeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç, Ozan'ın takımda kalmasını çok istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ozan Tufan'la sadece Comolli'nin değil Başkan Koç'un da görüşeceği öğrenildi. Başkan Ali Koç, Ozan'ın takımda kalmasını çok istiyor.
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