Eski Burak Yılmaz sahnede! Kral'ı tutmak çok zor...

Burak Yılmaz yeniden şahlandı... Sezona sakat başlayan golcü futbolcu son maçlarda eski kimliğine bürünürken Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Kayserispor karşısında 2 gol, 1 asist yapan tecrübeli golcü bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Kayserispor maçında 2 gol, 1 asist yapan Siyah-Beyazlı oyuncu karşılaşmanın son bölümünde yaptığı pres ve savunmayla taraftarlardan büyük alkış alırken galibiyette rol oynadı.
- Spor
- 04.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.