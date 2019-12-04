Bugünkü
Takvim

Eski Burak Yılmaz sahnede! Kral'ı tutmak çok zor...

Burak Yılmaz yeniden şahlandı... Sezona sakat başlayan golcü futbolcu son maçlarda eski kimliğine bürünürken Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Kayserispor karşısında 2 gol, 1 asist yapan tecrübeli golcü bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Kayserispor maçında 2 gol, 1 asist yapan Siyah-Beyazlı oyuncu karşılaşmanın son bölümünde yaptığı pres ve savunmayla taraftarlardan büyük alkış alırken galibiyette rol oynadı.

Eski Burak sahnede
Burak Yılmaz yeniden şahlandı... Sezona sakat başlayan golcü futbolcu son maçlarda eski kimliğine bürünürken Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Kayserispor karşısında 2 gol, 1 asist yapan tecrübeli golcü bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Kayserispor maçında 2 gol, 1 asist yapan Siyah-Beyazlı oyuncu karşılaşmanın son bölümünde yaptığı pres ve savunmayla taraftarlardan büyük alkış alırken galibiyette rol oynadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEski Burak Yılmaz sahnede! Kral'ı tutmak çok zor...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri