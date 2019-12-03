Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Sarı-Lacivertli takımın ligde son 2 maçta önce Yeni Malatyaspor, ardından da Göztepe ile berabere kalarak toplam 4 puan kaybetmesi tecrübeli hocaya olan eleştirileri daha da artırdı.
DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Yanal'la arası pek iyi olmadığı öne sürülen Ali Koç'un saha sonuçlarından ve oynanan futboldan memnun olmadığı ortaya çıktı. Koç'un Yanal'ın durumunu gözden geçireceği belirlendi.
GÖZLER SON 4 MAÇA ÇEVRİLDİ
F.Bahçe'nin G.Birliği, Sivas, Beşiktaş ve Ç. Rize maçları Yanal'ın da kaderini belirleyecek.
DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Yanal'la arası pek iyi olmadığı öne sürülen Ali Koç'un saha sonuçlarından ve oynanan futboldan memnun olmadığı ortaya çıktı. Koç'un Yanal'ın durumunu gözden geçireceği belirlendi.
GÖZLER SON 4 MAÇA ÇEVRİLDİ
F.Bahçe'nin G.Birliği, Sivas, Beşiktaş ve Ç. Rize maçları Yanal'ın da kaderini belirleyecek.
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