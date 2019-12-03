Bugünkü
Takvim

için kritik 4 hafta! Kaderi ’nin alacağı sonuçlara bağlı

'nin son 2 maçta aldığı beraberlik ’a olan güveni azalttı. Tecrübeli hocanın geleceği 4 maçta alınacak sonuçlara göre şekillenecek.

Yanal için kritik 4 hafta
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Sarı-Lacivertli takımın ligde son 2 maçta önce , ardından da ile berabere kalarak toplam 4 puan kaybetmesi tecrübeli hocaya olan eleştirileri daha da artırdı.



DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Yanal'la arası pek iyi olmadığı öne sürülen 'un saha sonuçlarından ve oynanan futboldan memnun olmadığı ortaya çıktı. Koç'un Yanal'ın durumunu gözden geçireceği belirlendi.



GÖZLER SON 4 MAÇA ÇEVRİLDİ
F.Bahçe'nin G.Birliği, , ve Ç. maçları Yanal'ın da kaderini belirleyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriErsun Yanal için kritik 4 hafta! Kaderi Fenerbahçe’nin alacağı sonuçlara bağlı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri