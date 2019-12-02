Cumartesi gecesi Göztepe deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, morali bozuk olan Sarı-Lacivertli futbolcuları hakem tartışmalarından uzak tutmak için yoğun çaba sarf etti.
TÜM SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ
Dönüş yolculuğunda bazı isimlerle kısa kısa sohbetler yapan tecrübeli teknik adam, takım olarak her şeylerini verdiklerini, bazı sorunları ise kısa sürede çözeceklerini ifade etti.
HERKES HER ŞEYİ GÖRÜYOR
Yanal, "Herkes ne olduğunu görüyor. Adaletli bir yönetimle oynamanızı sağlamak benim ve yönetimin işi. Bunu sağlayacağız. Şampiyonluğu da bırakmayacağız" dedi.
TÜM SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ
Dönüş yolculuğunda bazı isimlerle kısa kısa sohbetler yapan tecrübeli teknik adam, takım olarak her şeylerini verdiklerini, bazı sorunları ise kısa sürede çözeceklerini ifade etti.
HERKES HER ŞEYİ GÖRÜYOR
Yanal, "Herkes ne olduğunu görüyor. Adaletli bir yönetimle oynamanızı sağlamak benim ve yönetimin işi. Bunu sağlayacağız. Şampiyonluğu da bırakmayacağız" dedi.
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