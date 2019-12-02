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Yanal, maçı sonrası oyuncuları ile toplantı yaptı! "Adaleti sağlamak bizim işimiz"

Teknik Direktörü , maçı sonrası oyuncularıyla toplantı yaptı. Yanal, "Sizin kesinlikle a odaklanmanızı istiyorum Adaletli bir yönetimle futbol oynamanızı sağlamak benim ve yöneticilerimizin görevi. Bunu sağlayacağız. Şampiyonluğu da kimseye bırakmayacağız" dedi.

Adaleti sağlamak bizim işimiz
Cumartesi gecesi Göztepe deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, morali bozuk olan Sarı-Lacivertli cuları hakem tartışmalarından uzak tutmak için yoğun çaba sarf etti.



TÜM SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ
Dönüş yolculuğunda bazı isimlerle kısa kısa sohbetler yapan tecrübeli teknik adam, takım olarak her şeylerini verdiklerini, bazı sorunları ise kısa sürede çözeceklerini ifade etti.



HERKES HER ŞEYİ GÖRÜYOR
Yanal, "Herkes ne olduğunu görüyor. Adaletli bir yönetimle oynamanızı sağlamak benim ve yönetimin işi. Bunu sağlayacağız. Şampiyonluğu da bırakmayacağız" dedi.

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