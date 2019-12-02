G.Saray Teknik Direktörü Terim, Trabzon maçı sonrası oyuncularının skora olan reaksiyonundan memnun olduğunu söyledi. Terim, "Ancak skordan memnun değilim. Futbolcularımın skora baş kaldırmalarına, isyan etmelerine ve sonucu kabullenmemelerine mutlu oldum" ifadesini kullandı.



BU MAÇI KAZANABİLİRDİK

Her sezonun kendine ait bir kırılma noktası olacağını ifade eden Terim, "2. yarıda oynadığımız futbol inşallah kırılma noktası olur. Bu oyunun karşılığı kazanma olabilirdi" ifadesini kullandı.







YÜZDE 80 İSABETLE OYNADIK

Terim maçın 2. yarısıyla ilgili olarak, "Baskı yapan, rakip alanda pas yapan ve yüzde 80 isabetle oynayan bizdik. O kutunun içinde birilerinin vurması gerekiyordu. Bazı oyuncular daha aktif olmalı" dedi.







FEGHOULİ YIPRANAN BİR İSİM

Terim Feghouli'nin performansının düşüklüğü ile ilgili soruya, "1 sezon yıpranmış, hemen 1 hafta sonra Afrika Şampiyonası'na gitmiş bir oyuncu. Ondan sonra da pek fazla izin vermemişiz" dedi.





LEMİNA YİNE SAKATLANDI

Trabzon maçının ilk yarısında sakatlanan Gabonlu oyuncu, devrenin bitiminde oyundan alındı.

Bu sezon birçok maçı sakatlığı sebebiyle bitiremeyen Galatasaraylı Mario Lemina, Trabzonspor maçını da tamamlayamadı. Maçın ilk yarısında ağrıları artan ve tedavisi saha içinde yapılan Lemina, devrenin bitiminde oyundan alındı. Lemina için maç sonunda konuşan Fatih Terim, "Oyundan çıkmak zorunda kaldığı için özür diledi" dedi.







KAPTAN GEMİSİNİ KURTARDI

Uruguaylı kaleci, 2. yarıda yaptığı kurtarışlarla G.Saray'ın puan almasında önemli rol oynad

Muslera, Trabzonspor maçında 2. yarıda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.Son bölümde Sörloth'a geçit vermeyen Uruguaylı, Cimbom'un İstanbul'a puanla dönmesinde önemli rol oynadı.







STEVEN NZONZİ 11'E GERİ DÖNDÜ

Cimbom'un teknik patronu Fatih Terim, bir süredir kulübede oturttuğu Steven Nzonzi'ye Trabzon karşısında 11'de şans verdi. Terim, Nzonzi'yi 11'de oynatarak Seri'yi kulübeye çekti.







DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Trabzon'la berabere kalan Galatasaray bu sezon dış sahada 12 puan kaybetti.

Trabzonspor'a 1-1 berabere kalan Galatasaray, bu sezon ligde 3. kez deplasmanda 1 puanla ayrıldı. Cimbom dış sahada 2 mağlubiyet alırken, 2 kez de galip geldi. Dış sahada bu sezon toplamda 12 puan kaybeden Cimbom, zirve yarışında da ağır yara aldı.



MAÇ SONU GERGİNLİK

Trabzonspor ile G.Saray ile oynanan maç sonrası gerginlik yaşandı. G.Saray medya sorumlusu Eray Sözen ile Trabzon taraftarı arasında tartışma çıktı.



