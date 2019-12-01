Bursaspor 3 puanı 90+5’te Özer’le aldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Bursaspor, 1 Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor'u Özer Hurmacı'nın 90+5'te attığı golle 3-2 devirdi. Ligde dün oynanan diğer maçlarda BB Erzurumspor sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yenerken, Keçiörengücü de Altınordu'yu 2-1'le geçti.

Bursaspor, 1 Lig'in 13. haftasında deplasmanda Adanaspor'u Özer Hurmacı'nın 90+5'te attığı golle 3-2 devirdi. Ligde dün oynanan diğer maçlarda BB Erzurumspor sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yenerken, Keçiörengücü de Altınordu'yu 2-1'le geçti.



SÜPER LİG'DE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün Trabzonspor-Galatasaray maçı dışında 2 karşılaşma daha var. 14.00'te Gaziantep FK, Denizli'yi ağırlayacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. 16.30'da Başakşehir'in konuğu Antalya olacak. Maçın hakemi Serkan Tokat. Karşılaşmalar beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ POTADA İTÜ'YÜ YENDİ: 83-80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, evinde Sigortam. net İTÜ Basket'i 83-80 yendi. Diğer sonuçlar: Teksüt Bandırma- Bahçeşehir: 82-68, Darüşşafaka- Tofaş: 69-61, Arel Üni. Büyükçekmece-T.Telekom: 91-90.



ALTIN KIZ EMİNE ARSLAN

Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcu Emine Arslan, 52 kiloda finalde Rus rakibini yenerek altın madalya kazandı. Emine Arslan, madalyasını Mehmetçiğe armağan ettiğini söyledi.



HEKİMOĞLU-GÜMÜŞHANE : 1-0

2. Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan maçta Hekimoğlu Trbazon evinde konuk ettiği Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti. Hekimoğlu Trabzon'un golünü 29. dakikada Taha Balcı attı.



3. LİG TOPLU SONUÇLAR

3. Lig 1. Grup: Yomra-Çatalca: 1-1, Yıldız-Sultanbeyli: 0-1. 2. Grup: Esenler-Ağrı: 0-1, Alemdağ-Fethiye: 1-3. 3. Grup: Soma-Karacabey: 0-1, Altındağ-Modafen: 1-4.