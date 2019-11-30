Milli Takımımız'ın da mücadele edeceği Euro 2020'de finallerin grup kuraları bugün çekilecek... Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek olan organizasyon saat 20.00'de başlayacak. Ay-Yıldızlılar grup kurasına 3. torbadan girecek.
SON 4 TAKIM BELLİ OLMADI
Kura çekimine Milli Takımımız'la beraber 20 takım katılacak. Şampiyonada mücadele edecek olan son 4 takım ise Uluslar Ligi Play- Off karşılaşmalarıyla belli olacak.
5 TAKIMLA EŞLEŞMEYECEĞİZ
Türkiye kendisiyle aynı torbada yer alan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya ile aynı gruba düşmeyecek. 2. torbadaki Fransa ile yeniden rakip olma şansımız var.
12 HAZİRAN'DA START ALACAK
Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Turnuva 12 Haziran'da başlayacak.
İŞTE EURO 2020 TORBALARI
KİM ÇIKARSA ÇIKSIN FARK ETMEZ
Performansıyla göğsümüzü kabartan Milli Takımımız, finallerde hangi gruba düşerse düşsün üstesinden gelecek güce sahip.
SON 4 TAKIM BELLİ OLMADI
Kura çekimine Milli Takımımız'la beraber 20 takım katılacak. Şampiyonada mücadele edecek olan son 4 takım ise Uluslar Ligi Play- Off karşılaşmalarıyla belli olacak.
5 TAKIMLA EŞLEŞMEYECEĞİZ
Türkiye kendisiyle aynı torbada yer alan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya ile aynı gruba düşmeyecek. 2. torbadaki Fransa ile yeniden rakip olma şansımız var.
12 HAZİRAN'DA START ALACAK
Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Turnuva 12 Haziran'da başlayacak.
İŞTE EURO 2020 TORBALARI
KİM ÇIKARSA ÇIKSIN FARK ETMEZ
Performansıyla göğsümüzü kabartan Milli Takımımız, finallerde hangi gruba düşerse düşsün üstesinden gelecek güce sahip.
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