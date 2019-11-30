Larkin rekor kırdı Efes farklı kazandı Anadolu Efes'ten farklı tarife... Lacivert-Beyazlılar, Euroleague'in 11. haftasında evinde Bayern Münih'i 104-75 yenerek flaş bir sonuca imza attı. Karşılaşmada 49 sayı üreten Efesli Larkin, Euroleague tarihinde bir maçta en fazla sayı kaydeden oyuncu olarak tarihe geçti. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Kasım 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Anadolu Efes'ten farklı tarife... Lacivert-Beyazlılar, Euroleague'in 11. haftasında evinde Bayern Münih'i 104-75 yenerek flaş bir sonuca imza attı. Karşılaşmada 49 sayı üreten Efesli Larkin, Euroleague tarihinde bir maçta en fazla sayı kaydeden oyuncu olarak tarihe geçti.



ARSENAL'DE EMERY GİTTİ

P remier Lig ekibi Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırdı Ligde ve Avrupa'da üst üste başarısız sonuçlar olan Arsenal'de Freddie Ljungberg geçici olarak göreve getirildi.



A.GÜCÜ KENETLENDİ

Alanya maçına hazırlanan Ankaragücü tek yürek oldu... Teknik direktör Mustafa Kaplan, "Mücadele etmek ve sonunda kazanmak Ankaragücü camiasının ruhunda vardır" dedi.



HOLİGANLAR YAKALANDI

Başakşehir'in Roma ile oynadığı maçta Pellegrini'nin kafasına yabancı madde atan iki kişi yakalandı. Yakalanan kişilene 6222 sayılı yasa gereği işlem yapıldı.



KOÇ'TAN ÇEBİ'YE ZİYARET

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti. Başkan Çebi, ziyaretin sonunda Koç'a isminin yazılı forma hediye etti.