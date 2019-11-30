Süper Lig'de 13. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Yeni Malatya ile 3-3 berabare kaldı. Konuk ekip maçın 44. dakikasında Bifouma ile öne geçti.
GOL YAĞMURU...
G.Birliği 52'de Sio ve 76'da Stancu'nun penaltı golüyle 2-1 yakaladı. 85 ve 88'de sahne alan Robin Yalçın, Malatya'yı 3-2'lik üstünlüğe taşısa da maçta son sözü G.Birliği adına 90'da Rahmetullah söyledi: 3-3.
İSTANBULSPOR EZDİ GEÇTİ
1. Lig'in 13. haftasının açılış maçında İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi. İstanbulspor'un maçtaki gollerini Diouf, Ali Dere, M.Enes ve Wellingtgon kaydetti.
SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
SÜPER Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, 15.00'te Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Aynı saatte Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konya kozlarını paşlayacak. Bu maçın hakemi Halis Özkahya. 17.30'da ise Aytemiz Alanya-A.Gücü maçı var. Bu maçı ise Alper Ulusoy yönetecek.
ESENLER EROK'UN UMUDU 17'LİK SERHAT BAYER
TFF 3. Lig ekiplerinden Esenler EROKSPOR'un 2002 doğumlu forveti Serhat Bayer, performansıyla gelecek için umut veriyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mustafa Arabacıbaşı da (Tavşan Mustafa) Serhat'ı izleyip yeteneğine hayran kaldı.
ECZACIBAŞI VİTRA DÜNYA KUPASI İÇİN ÇİN'DE
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın yapılacağı Çin'in Shaoxing şehrine gitti. Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasına göre takım, 3-8 Aralık tarihlerindeki organizasyon için son hazırlıklarını Shaoxing kentinde gerçekleştirecek.
GOL YAĞMURU...
G.Birliği 52'de Sio ve 76'da Stancu'nun penaltı golüyle 2-1 yakaladı. 85 ve 88'de sahne alan Robin Yalçın, Malatya'yı 3-2'lik üstünlüğe taşısa da maçta son sözü G.Birliği adına 90'da Rahmetullah söyledi: 3-3.
İSTANBULSPOR EZDİ GEÇTİ
1. Lig'in 13. haftasının açılış maçında İstanbulspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi. İstanbulspor'un maçtaki gollerini Diouf, Ali Dere, M.Enes ve Wellingtgon kaydetti.
SÜPER LİG'DE 3 MAÇ DAHA OYNANACAK
SÜPER Lig'de lider Demir Grup Sivasspor, 15.00'te Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Aynı saatte Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konya kozlarını paşlayacak. Bu maçın hakemi Halis Özkahya. 17.30'da ise Aytemiz Alanya-A.Gücü maçı var. Bu maçı ise Alper Ulusoy yönetecek.
ESENLER EROK'UN UMUDU 17'LİK SERHAT BAYER
TFF 3. Lig ekiplerinden Esenler EROKSPOR'un 2002 doğumlu forveti Serhat Bayer, performansıyla gelecek için umut veriyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mustafa Arabacıbaşı da (Tavşan Mustafa) Serhat'ı izleyip yeteneğine hayran kaldı.
ECZACIBAŞI VİTRA DÜNYA KUPASI İÇİN ÇİN'DE
FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın yapılacağı Çin'in Shaoxing şehrine gitti. Turuncu-beyazlı kulübün açıklamasına göre takım, 3-8 Aralık tarihlerindeki organizasyon için son hazırlıklarını Shaoxing kentinde gerçekleştirecek.
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