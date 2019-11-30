

İSTANBULSPOR

EROK'UN

17'LİK

ECZACIBAŞI

VİTRA

Lig'de 13. hafta maçındasahasındaileberabare kaldı. Konuk ekip maçın 44. dakikasındaile öne geçti.G.Birliği 52'de Sio ve 76'da Stancu'nun penaltı golüyle 2-1 yakaladı. 85 ve 88'de sahne alan Robin Yalçın, Malatya'yı 3-2'lik üstünlüğe taşısa da maçta son sözü G.Birliği adına 90'da Rahmetullah söyledi: 3-3.Lig'in 13. haftasının açılış maçındayendi. İstanbulspor'un maçtaki gollerinikaydetti.liderağırlayacak. Maçıyönetecek. Aynı saatteilekozlarını paşlayacak. Bu maçın hakemiisemaçı var. Bu maçı iseyönetecek.ekiplerinden Esenler EROKSPOR'un 2002 doğumlu forveti Serhat Bayer, performansıyla gelecek için umut veriyor. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mustafa Arabacıbaşı da (Tavşan Mustafa) Serhat'ı izleyip yeteneğine hayran kaldı.mücadele edecek, turnuvanın yapılacağışehrine gitti.kulübün açıklamasınagöre takım,tarihlerindekiorganizasyon için sonhazırlıklarınıkentindegerçekleştirecek.