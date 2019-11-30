Sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edien Steven Nzonzi performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.
YOLLAR AYRILACAK
30 yaşındaki Fransız oyuncu son olarak 27 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giydi. O tarihten bu yana Süper Lig'de forma şansı bulamayan Fransız futbolcunun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Nzonzi ile G.Saray'ın yollarının ayrılması bekleniyor.
İDMAN SONRASI TRABZON'A UÇTU
Galatasaray 1 günlük aranın ardından Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dün taktik antrenmanı gerçekleştiren Aslan akşam saatlerinde ise Trabzon'a uçtu.
ALBAYRAK İDDİALARI YALANLADI!
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendi ağzından "Falcao 1 ay sonra dönecek" şeklinde çıkan haberleri dün yaptığı açıklamayla yalanladı.
EMRE MOR İÇİN KRİTİK 5 HAFTA
G.Saray'da bir türlü istenileni veremeyen Emre Mor'un kaderi son 5 haftaya bağlı. Eğer kendini gösteremezse G.Saray onun için girişimde bulunmayacak.
İSTATİSTİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 deplasman maçında sadece 2 kez kazandı. Bu kötü istatistik Trabzonspor maçı öncesi Cimbom'u düşündürüyor.
Albayrak iddiaları yalanladı!
YOLLAR AYRILACAK
30 yaşındaki Fransız oyuncu son olarak 27 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giydi. O tarihten bu yana Süper Lig'de forma şansı bulamayan Fransız futbolcunun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Nzonzi ile G.Saray'ın yollarının ayrılması bekleniyor.
İDMAN SONRASI TRABZON'A UÇTU
Galatasaray 1 günlük aranın ardından Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dün taktik antrenmanı gerçekleştiren Aslan akşam saatlerinde ise Trabzon'a uçtu.
ALBAYRAK İDDİALARI YALANLADI!
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendi ağzından "Falcao 1 ay sonra dönecek" şeklinde çıkan haberleri dün yaptığı açıklamayla yalanladı.
EMRE MOR İÇİN KRİTİK 5 HAFTA
G.Saray'da bir türlü istenileni veremeyen Emre Mor'un kaderi son 5 haftaya bağlı. Eğer kendini gösteremezse G.Saray onun için girişimde bulunmayacak.
İSTATİSTİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 deplasman maçında sadece 2 kez kazandı. Bu kötü istatistik Trabzonspor maçı öncesi Cimbom'u düşündürüyor.
Albayrak iddiaları yalanladı!
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