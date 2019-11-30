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'da Nzonzi'yi sildi!

’ın büyük umutlarla transfer ettiği Nzonzi, yaklaşık 1 aydır forma giyemiyor. Terim, Fransız oyuncuyu sildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Kasım 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Galatasaray haberleri…

Kayıp aranıyor
Sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edien Steven Nzonzi performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

YOLLAR AYRILACAK
30 yaşındaki Fransız oyuncu son olarak 27 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde forma giydi. O tarihten bu yana Süper Lig'de forma şansı bulamayan Fransız futbolcunun moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi. Sezon sonunda Nzonzi ile G.Saray'ın yollarının ayrılması bekleniyor.

İDMAN SONRASI TRABZON'A UÇTU
Galatasaray 1 günlük aranın ardından Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Dün taktik antrenmanı gerçekleştiren Aslan akşam saatlerinde ise Trabzon'a uçtu.

ALBAYRAK İDDİALARI YALANLADI!
G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, kendi ağzından "Falcao 1 ay sonra dönecek" şeklinde çıkan haberleri dün yaptığı açıklamayla yalanladı.

EMRE MOR İÇİN KRİTİK 5 HAFTA
G.Saray'da bir türlü istenileni veremeyen Emre Mor'un kaderi son 5 haftaya bağlı. Eğer kendini gösteremezse G.Saray onun için girişimde bulunmayacak.

İSTATİSTİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR!
bu sezon 'de oynadığı 6 deplasman maçında sadece 2 kez kazandı. Bu kötü istatistik Trabzonspor maçı öncesi Cimbom'u düşündürüyor.


Albayrak iddiaları yalanladı!

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