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'da Sturridge sendromu

spor, Sturridge ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı. Oyuncunun kas zarı yırtığının iyileştiği, kas sertlikleri yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir" cümlesi ise dikkat çekiciydi.

Sturridge sendromu
Trabzonspor, Sturridge ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı. Oyuncunun kas zarı yırtığının iyileştiği, kas sertlikleri yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir" cümlesi ise dikkat çekiciydi.

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