Bugünkü
Takvim

Şok! Victor Ruiz 4 hafta yok

'a 'den kötü haber geldi... maçında sağ ayak bileğinde hisseden Ruiz'in ayak bileği iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildi. oyuncu 4 hafta yok.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriŞok! Victor Ruiz 4 hafta yok
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri