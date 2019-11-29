Şok! Victor Ruiz 4 hafta yok

Beşiktaş'a Vitor Ruiz'den kötü haber geldi... Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Ruiz'in ayak bileği iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildi. İspanyol oyuncu 4 hafta yok. Beşiktaş'a Vitor Ruiz'den kötü haber geldi... Konyaspor maçında sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Ruiz'in ayak bileği iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildi. İspanyol oyuncu 4 hafta yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.