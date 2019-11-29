Beşiktaş'tan devrim gibi karar... Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, 'Mr.Ajax' lakabıyla bilinen Sjaak Swaart ile her konuda anlaştı. Geçtiğimiz gün Hollanda'da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı. 81 yaşındaki Swaart, Beşiktaş adına taramalar yaparak yetenekli isimleri keşfedecek.
- Spor
- 29.11.2019
- Gazete
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