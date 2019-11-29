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Mr. Ajax ’ta! Beşiktaş genç yetenekleri keşfeden ile anlaştı

Erdal Torunoğulları yıllarca Ajax’a futbolcu bulan 81 yaşındaki Swaart ile el sıkıştı. 45 kişilik scout ekibi olan Swaart yetenekli oyuncuları ’a yönlendirecek.

Mr. Ajax Beşiktaş’ta
Beşiktaş'tan devrim gibi karar... Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, 'Mr.Ajax' lakabıyla bilinen ile her konuda anlaştı. Geçtiğimiz gün 'da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı. 81 yaşındaki Swaart, adına taramalar yaparak yetenekli isimleri keşfedecek.

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