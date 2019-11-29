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karşısına gençlerle çıkan tek golle kaybetti

, ’ndeki 5. maçında 4. yenilgisini aldı. İspanyollar’a galibiyeti getiren golü 50’de attı. , maçtan sonra "Kazanamadık ama mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

Gençlerle bu kadar!
Trabzon C Grubu'ndaki 5. maçında 'ye evinde 1-0 yenildi. 25. dakikada kaleci Chichizola'dan seken top kale dibinde Muhammet'in önüne düştü. 17 yaşındaki genç yıldızın şutu çerçeveyi bulmadı. 29'da Molina'nın uzaktan şutu az farkla dışarı çıktı.

ARAMBARRİ GOLE YAKLAŞTI
42'de Arambarri'nin dönerek yaptığı vuruş az farkla auta gitti. 50'de penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1

ERCE'DEN KURTARIŞ
54'te Molina kaleciyle karşı karşıya kalacakken araya son anda Fernandes girdi. 82'de A.Parmak'ın ortasına kale dibinde Doğan dokunamadı. 89'da Angel'in şutunu Erce çıkardı.



OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM
Ünal Karaman 7 alt yapı oyuncusundan 6'sının Getafe önünde forma giydiğini söyleyerek, "Kazanamadık ama mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ederim" dedi.



4 FUTBOLCU DİNLENDİRİLDİ
Karaman hafif sakatlıkları bulunan , Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ile Joao Pereira'yı da kadroya almayarak maçı öncesinde dinlendirmeyi tercih etti.

KRASNODAR TEK GOLLE
Avrupa Ligi C Grubu'ndaki diğer maçta evinde Basel'i 1-0 yendi. Son hafta oynanacak Getafe-Krasnodar maçı gruptan çıkacak 2 takımı belirleyecek.



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