Başakşehir Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 5. maçında evinde Roma'ya 3-0 kaybetti. 28'de Mehmet Topal ceza sahası içinde topa elle müdahale edince hakem penaltı verdi.
4 DAKİKA ARAYLA İKİ GOL YEDİ
Penaltıyı Veretout ağlara gönderdi. 40'ta Kluivert farkı 2'ye çıkardı. 44'te savunmanın hatasını Dzeko affetmedi: 3-0. 82'de Visca ortaladı. Crivelli vuracakken araya Smalling girdi.
SON MAÇTA KAZANMAK ZORUNDA
Başakşehir'in grubundaki diğer maçta Mönchengladbach deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 yendi. Başakşehir'in tur atlaması için M'Gladbach'ı deplasmanda yenmesi gerekiyor.
PELLEGRİNİ'YE TRİBÜNDEN TAŞ!
Maçın 54. dakikasında Romalı oyuncu Pellegrini'ye tribünlerden taş atıldı. İtalyan oyuncunun alnı açıldı. Hakem maçı 4 dakika durduktan sonra yeniden başlattı.
İKİ DE SAKAT VERDİ!
Başakşehir'de Gulbrandsen ve Skrtel Roma maçında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Caiçara da maç öncesi sakatlandı.
Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti.
ORTA SAHAYI KAPTIRDIK - İLKER YAĞCIOĞLU
Bu sene Avrupa'daki takımlarımız içersinde bizi tek sevindiren ve yoluna devam etme ihtimali olan Başakşehir, dün akşam Roma karşısında beklenenden uzak bir oyun ortaya koyunca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Orta sahada rakibin üstünlüğüne engel olamadık. Ön tarafta da Dzeko gibi bir dünya yıldızı olunca Başakşehir defansı çok fazla pozisyon verdi. Bunlar futbolda var. İşin en acı tarafı 58. dakikada sahaya atılan taştı.
4 DAKİKA ARAYLA İKİ GOL YEDİ
Penaltıyı Veretout ağlara gönderdi. 40'ta Kluivert farkı 2'ye çıkardı. 44'te savunmanın hatasını Dzeko affetmedi: 3-0. 82'de Visca ortaladı. Crivelli vuracakken araya Smalling girdi.
SON MAÇTA KAZANMAK ZORUNDA
Başakşehir'in grubundaki diğer maçta Mönchengladbach deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 yendi. Başakşehir'in tur atlaması için M'Gladbach'ı deplasmanda yenmesi gerekiyor.
PELLEGRİNİ'YE TRİBÜNDEN TAŞ!
Maçın 54. dakikasında Romalı oyuncu Pellegrini'ye tribünlerden taş atıldı. İtalyan oyuncunun alnı açıldı. Hakem maçı 4 dakika durduktan sonra yeniden başlattı.
İKİ DE SAKAT VERDİ!
Başakşehir'de Gulbrandsen ve Skrtel Roma maçında sakatlanarak oyun dışında kaldı. Caiçara da maç öncesi sakatlandı.
Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti.
ORTA SAHAYI KAPTIRDIK - İLKER YAĞCIOĞLU
Bu sene Avrupa'daki takımlarımız içersinde bizi tek sevindiren ve yoluna devam etme ihtimali olan Başakşehir, dün akşam Roma karşısında beklenenden uzak bir oyun ortaya koyunca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Orta sahada rakibin üstünlüğüne engel olamadık. Ön tarafta da Dzeko gibi bir dünya yıldızı olunca Başakşehir defansı çok fazla pozisyon verdi. Bunlar futbolda var. İşin en acı tarafı 58. dakikada sahaya atılan taştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.