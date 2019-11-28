Genç yıldızın sonradan oyuna girdiği maçlarda G.Saray kalesinde gol gördü. Mor, Beşiktaş maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve Umut Nayir, 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti. Başakşehir maçında 74'te oyuna girdi. 79'da Guldbrandsen gol attı. Son olarak Club Brugge maçının 87. dakikasında oyuna girdi. Aslan, 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamadı.
- Spor
- 28.11.2019
- Gazete
Galatasaray'da Emre Mor’un laneti! Oyuna giriyor, Cimbom kalesinde gol görüyor
Genç yıldızın sonradan oyuna girdiği maçlarda G.Saray kalesinde gol gördü. Mor, Beşiktaş maçında 68. dakikada oyuna girmiş ve Umut Nayir, 69. dakikada siyah beyazlı ekibi öne geçiren golü kaydetmişti. Başakşehir maçında 74'te oyuna girdi. 79'da Guldbrandsen gol attı. Son olarak Club Brugge maçının 87. dakikasında oyuna girdi. Aslan, 90+2'de Diatta'nın golüne engel olamadı.
- Burcu Özberk estetiksiz hali ile şaşkına çevirdi!
- Galatasaray'da Emre Akbaba müjdesi
- Fener pes etmiyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.