Fener pes etmiyor

Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Sivasspor... Lideri Fenerbahçe takip ediyor. Yiğidolar, geriye düştüğü karşılaşmalarda 7 puan toplarken Fenerbahçe ise 6 puan toplamayı başardı.
Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım Sivasspor... Lideri Fenerbahçe takip ediyor. Yiğidolar, geriye düştüğü karşılaşmalarda 7 puan toplarken Fenerbahçeise 6puan toplamayıbaşardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.